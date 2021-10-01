Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'in sembol ismi "Zilha Teyze" hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bosna Hersek’in sembol isimlerinden Zilha Seta 69 yaşında hayatını kaybetti. Halk arasında "Zilha Teyze" olarak bilinen Seta, Bosna savaşı sırasında kurduğu aşevinde ihtiyaç sahiplerine 30 yıldır yemek dağıtıyordu.
Saraybosnalı ihtiyaç sahiplerinin "Zilha Teyzesi" 69 yaşında hayatını kaybetti.
Zilha Seta, Bosna savaşı sırasında başkent Saraybosna’da kurduğu aşevinde 30 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı.
Seta, yaptığı fedakarlıklar nedeniyle 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İyilik Ödülü'ne layık görüldü.
Türkiye sevdalısıydı
Hayatının 30 yılını Saraybosna’ya hediye ettiğini ifade eden "Zilha Teyze" bir Türkiye sevdalısıydı.
Seta'nın aşevinden her gün yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibi yemek yiyo
Ölüm nedeni açıklanmadı
Zilha Seta'nın aşevinin girişinde hala Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları bulunuyor.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zilha Seta’nın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
Etiketler: Bosna Hersek Türkiye Diyanet Vakfı
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