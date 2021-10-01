Saraybosnalı ihtiyaç sahiplerinin "Zilha Teyzesi" 69 yaşında hayatını kaybetti.

Zilha Seta, Bosna savaşı sırasında başkent Saraybosna’da kurduğu aşevinde 30 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı.

Seta, yaptığı fedakarlıklar nedeniyle 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye sevdalısıydı



Hayatının 30 yılını Saraybosna’ya hediye ettiğini ifade eden "Zilha Teyze" bir Türkiye sevdalısıydı.

Seta'nın aşevinden her gün yaklaşık bin 200 ihtiyaç sahibi yemek yiyo

Ölüm nedeni açıklanmadı

Zilha Seta'nın aşevinin girişinde hala Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları bulunuyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zilha Seta’nın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.