Hacı Bektaş Veli’nin 750'inci ve Yunus Emre’nin 700'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programa Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin eserlerinden bir seçki sunuldu.

Berlin Büyükelçiliği muavin Başkonsolosu Bilal Çamlık ile Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni Burhan Erden'in sazlarıyla katkı verdiği programda davetliler ezgilere eşlik etti.