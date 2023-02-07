Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Heytem Muhtaroğlu, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremlerden dolayı binlerce insanın ölmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Türk milletine başsağlığı dileyen Muhtaroğlu, Türkmen Sivil Toplum Örgütleri'nin Türkiye'deki depremzedeler için Irak'ın Kerkük, Bağdat, Musul, Erbil, Süleymaniye, Salahaddin ve Diyala kentlerinde yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

"Bu zor günlerde Türkiye'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız"

"Bu zor günlerde Türkiye'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Depremzedeler için Irak'ın 7 kentinde yardım ve destek kampanyası başlattık." diyen Muhtaroğlu, bu kampanya için ITC'ye bağlı sivil toplum örgütlerinin tüm bürolarını tahsis ettiklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Gıda, kıyafet, çocuk giysileri, battaniye, yakıt ve sağlık malzemeleri toplayacaklarını dile getiren Muhtaroğlu, önümüzdeki 3 gün içinde yardım ve desteklerin Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti.

​​​​​​​Muhtaroğlu, yaklaşık 20 yıldan beri her türlü sorunla karşılaşan Irak halkının yanında olan Türkiye ve Türk milletini unutmadıklarını sözlerine ekledi.