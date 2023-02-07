Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova Türkiye'deki depremler nedeniyle ulusal yas ilan etti
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yarın ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türk ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim." ifadesine yer verdi.
"İhtiyaç halinde desteği sürdürmek için tamamen hazırız"
Osmani ayrıca Kosova'nın ihtiyaç halinde desteği sürdürmek için tamamen hazır olduğunu belirtti.
Kosova hükûmeti, arama kurtarma çalışmalarına destek için dün gece geç saatlerde Kosova Güvenlik Gücü'nden yaklaşık 30 kişilik bir birliği Türkiye'ye göndermişti.
Son Haberler
- 11:24
- 11:17
- 11:15
- 11:26
- 11:22
Sıradaki Haber
Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz