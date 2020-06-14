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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne füze saldırısı düzenlendiği açıklandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 2 adet katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.
Irak’ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Etiketler: Irak abd üssü Füze saldırısı BağdatSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 00:51
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