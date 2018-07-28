Irak'ta teröristlerin elektrik hatlarına sabotajı kesintilere sebep oluyor

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Terör grupları özellikle kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarını hedef alarak elektrik kesintilerine yol açıyor'' dedi.

Özellikle son bir ayda Kerkük-Diyala ve Basra-Bağdat arasındaki yüksek gerilim hatlarının hedef alındığını belirten Mehdi, şöyle konuştu:

"Terör saldırılarından dolayı Kerkük'te günlük elektrik kesintileri 12 saate kadar çıktı. Vatandaşların diğer 12 saatteki elektrik ihtiyaçları da mahalledeki jeneratörlerle karşılanıyor."

Saldırıya maruz kalan hatların onarımı için bölgelere giden memur ve çalışanların da terör saldırılarına maruz kaldıklarına dikkati çeken Mehdi, "Bu sorunlardan dolayı onarım çalışmaları çoğu zaman günlerce sürüyor. Bu nedenle elektrik hizmetindeki aksamalar da günlerce devam ediyor" diye konuştu.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını söylemişti.

Halk isyan etti

İran'ın borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Kaynak: AA