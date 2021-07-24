Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine saldırı
Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine saldırdı. Saldırıda can kaybı olmadı.
PKK'nın sabah saat 08.30'da Duhok'un Amedi ilçesindeki bir peşmerge noktasına saldırdığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, saldırıda can kaybı olmadığını söyledi.
PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuştu. Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.
Etiketler: IKBY Irak PKK/KCK Terör Örgütü
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