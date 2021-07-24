Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Ahmet Ziya, 31 vilayette saat 22.00'den 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Başkent Kabil, Pencşir ve Nangarhar vilayetlerinin bu uygulamanın dışında tutulduğunu ifade eden Ziya, yasağın Taliban'ın gece faaliyetlerini önlemek amacıyla getirildiğini belirtti.

Ziya, Taliban'ın faaliyetlerinin çoğunu gece gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bu kararın geçici süreliğine alındığını dile getiren Ziya, tüm vatandaşları yasağa uymaya çağırdı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.