Tunus Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 317 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 5 bin 624 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Tunus'ta toplam can kaybı 18 bin 369'a ve vaka sayısı 563 bin 930'a yükseldi, 457 bin 579 kişi sağlığına kavuştu.

Alfa ve Delta hızla yayılıyor

Ülkede en son COVIDd-19 kaynaklı günlük en yüksek sayıda can kaybı 205 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'da kaydedilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede COVID-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.