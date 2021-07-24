Rusya’da koronavirüs Delta varyantının yayılmasıyla yüksek vaka sayıları ve rekor can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte yaklaşık 24 bin koronavirüs vakası kaydedilirken 799 can kaybı yaşandı.

Bu can kaybı, 16 Temmuz'daki aynı seviyedeki kayıpla birlikte en yüksek günlük ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Rusya’da Koronavirüs Görev Gücü tarafından yayımlanan verilere göre son 24 saatte ülke genelinde kayıtlara geçen koronavirüs vakaları, geçen haftaya kıyasla yüzde 5 azalarak, 23 bin 947 yeni vaka oldu. Moskova’daki vaka sayısı ise yüzde 26 azalarak 3 bin 376 olarak açıklandı.

Moskova zirveyi geride bıraktı

Rus haber ajansı TASS’taki habere göre, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yetkililerin Moskova’nın son dalganın zirvesini geride bıraktığını düşündüğünü söyledi.

[Haziranın başında günlük vaka sayıları 9 bin civarında iken temmuzun ortasından itibaren 25 bin seviyesine çıktı. Fotoğraf: AP]

Moskova’daki vaka sayılarında önemli bir azalışın söz konusu olduğunu belirten Sobyanin, "Bu, tabii ki çok olumlu bir gelişme. Demek oluyor ki zirveyi geride bıraktık. Umarım daha da iyi gelişmelerle karşılaşırız."

144 milyonluk nüfusa sahip Rusya’da pandeminin başından bu yana toplam 6 milyon 102 bin 469 vaka kaydedildi. COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 153 bin 95 oldu.

Rusya, dünya genelinde en çok vaka görülen ülke sıralamasında ABD, Hindistan ve Brezilya'dan sonra 4'üncü sırada geliyor.