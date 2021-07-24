Fransa'da Loire bölgesindeki Saint-Chamond Ulu Camisi'nin imamı, bayram hutbesinde verdiği vaazda AhzabSuresi'nden İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in eşlerine hitap eden ayetlerle bir hadis paylaştı.

Cumhuriyetçiler Partisinden Belediye Konseyi üyesi Isabelle Surply’in vaazın videosunu internette paylaşmasının ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "bu ifadeleri kabul edilemez bulduğu" ve "cinsiyet eşitliğine aykırı gördüğü" gerekçesiyle Loire Valiliğinden imamın görevine son verilmesini ve oturma izninin yenilenmemesinin sağlanmasını istedi.

İmamın görevine son verildi

Komor Adaları kökenli İmam Mmadi Ahamada, ertesi gün Le Progres sitesine yaptığı açıklamada, vaazdaki ifadelerinin ve ayetlerin sadece bir kısmının alınıp bağlam dışı kullanıldığını belirterek, “Kızlarımız evde durmak zorunda değiller, doktor, mühendis ya da pilot oluyorlar.” dedi.

Cami yönetimi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda imamın görevine son verildiğini duyurdu.

Loire Valiliği de imamın oturma iznini yenilememe üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Hauts-de-Seine vilayetinde de bir imamın görevine son verildi

Hauts-de-Seine vilayetindeki Gennevilliers Camisi'nde 4 Haziran’da verdiği vaazda bazı Müslüman kadınların giyim tarzını eleştirmesi "cinsiyetçilik" olarak görülen İmam Mehdi’nin de görevi Darmanin’in emriyle sonlandırıldı.

Söz konusu vaazdan 13 Haziran’da haberdar olan Darmanin, valiliğin konuya dair cami yönetiminden açıklama ve “cinsiyet eşitliğine aykırı” ifadelerin artık vaazlarda yer almamasını sağlayacak önlemler almasını istemesi direktifini verdi.

Darmanin, ayrıca validen olaya bizzat dahil olmasını ve “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” adlı yasanın izin verdiği yeni araçları kullanarak benzer bir vaaz tekrarlanırsa caminin faaliyetlerini askıya almasını istedi.

Hauts-de-Seine Valiliğinin geçen hafta düzenlediği toplantının ardından Gennevilliers Camisi imamının görevine son verildi.

Darmanin’den “Talebimle imamların görevine son verildi” paylaşımı

İçişleri Bakanı Darmanin, imamların görevlerinin sonlandırıldığı bilgisini Twitter hesabından yaptığı, “Talebimle, Hauts-de-Seine ve Loire’da kabul edilemez vaazlar veren 2 imamın görevine son verildi. Cumhuriyetin kurallarına ve değerlerine karşı çıkanlarla yorulmadan savaşacağız.” açıklamasıyla paylaştı.