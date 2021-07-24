Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in Myanmar sınırında vakalar artıyor: Önlemler artırıldı
Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını duyurdu.
Çin hükümeti, Pu'er şehrinin güneydoğusundaki Ciangçıng bölgesinde iş yerlerinin, okulların ve pazarların 26-27 Temmuz'da kapalı olacağını ve bölgeye giriş çıkışların yasaklanacağını açıkladı.
Ciangçıng'de virüse yakalananların sayısının artması üzerine tedbirler sıkılaştırıldı. Bölge sakinlerinin tümüne COVID-19 testi yapılacak.
Yünnan eyaletinde 218'si yurt dışı kaynaklı, 297 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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