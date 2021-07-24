Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi.

Program sunucusu, olay sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayımladı.