Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Moldovalı siyasilerin tartışması yumruklu kavgayla bitti
Moldova’da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Kosovan ile Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun eski danışmanı Sergey Tofilat canlı yayında birbirine girdi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ve politik durumun ele alındığı program, kavga nedeniyle sona erdi.
Program sunucusu, olay sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kosovan ve Tofilat'ın barıştığını ifade ederek ikilinin tokalaştığı ana dair bir fotoğraf yayımladı.
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