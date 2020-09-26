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Irak'ta son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 8 bin 935'e yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 68 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 270 kişide de yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 935'e, vaka sayısı 345 bin 969'a ve iyileşen hasta sayısı 276 bin 918'e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs Irak covid-19Son Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:58
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