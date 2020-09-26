Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD'de trenin tıra çarptığı anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
ABD'de hemzemin geçitte dorsesi raylara sıkışan tıra hızla gelen tren çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, ABD’nin Georgia eyaletindeki Villa Rica ilçesinde meydana geldi.
Dorsesi hemzemin geçide sıkışan tıra tren çarptı. Tırın dorsesinin raylara sıkışmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği keserek kazanın büyümesine engel oldu.
Trenin tıra çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD medyası, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
Etiketler: tren tra çarptı tran kazası abdSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:09
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