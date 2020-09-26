Suriye'nin Haseke kentinde halk, terör örgütü PKK/YPG'nin bu zulmüne dur demek için sokaktaydı.

Terör örgütü PKK/YPG, ailelerinden kopardığı gençleri sözde askerlik adı altında alıkoyuyor.

Terör örgütü YPG/PKK Haseke'de sivilleri alıkoydu, halk terör örgütünü protesto etmek için sokaklara döküldü. pic.twitter.com/8kJMbt6UUx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 26, 2020

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de yıllardır sivillere tehdit, baskı ve zulüm uyguluyor.

Teröristler Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke'de sözde kontrol noktaları oluşturdu.

Aşiretler destek verdi

Bölge halkı, terör örgütünün alıkoyduğu sivilleri serbest bırakması için eylem yaptı.

Haseke'nin Şeddadi kasabasındaki eyleme Arap Aşiretleri de destek verdi.

PKK/YPG'li teröristler geçen hafta da Haseke'de okulları hedef almış,, Arapça eğitimi engellemeye çalışmıştı.

