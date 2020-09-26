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Togo’da hükümet düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Togo’da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti.
Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Klassou hükümetinin Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifasını sunduğu duyuruldu.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul ettiği aktarıldı.
Yeni hükümetin birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.
Komi Selom Klassou, 2015'ten bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu.
Etiketler: togo Komi Selom KlassouSon Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 15:13
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