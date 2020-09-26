Karşılaştırmalar Sergisi 21 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak

Karşılaştırmalar Sergisi 21 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları İran'a en az 150 milyar dolar zarar verdi

Araplar, PKK/YPG'nin kundakladığı evler için tazminat istiyor

Komi Selom Klassou, 2015'ten bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu.

Yeni hükümetin birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başbakan Klassou hükümetinin Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifasını sunduğu duyuruldu.

Sıradaki Haber

Berlusconi'nin COVID-19 testi bir kez daha pozitif çıktı