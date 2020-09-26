Araplar, PKK/YPG'nin kundakladığı evler için tazminat istiyor
Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce terör örgütü PKK/YPG tarafından evleri kundaklanan Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, örgütü protesto ederek, tahrip edilen evleri için tazminat istedi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke ilinde 4 yıl önce evleri YPG/PKKlı teröristlerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelen Keşkeş Ceburlu Araplar, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Köylerinin imarına yönelik veri len sözlerin yerine getirilmediğini belirten protestocular, PKK/YPG'dan, kundaklayarak yıktığı evler için tazminat ödemesini talep etti.
Göstericiler, PKK/YPG tarafından alıkonulan bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını istedi, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi.
Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, Haseke'nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra ateşe vermişti.
Örgüt, Araplardan oluşan köy sakinlerini ise Şeddadi ilçe merkezi ve ç evresindeki köylere sürgün etmişti.