Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke ilinde 4 yıl önce evleri YPG/PKKlı teröristlerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelen Keşkeş Ceburlu Araplar, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Köylerinin imarına yönelik veri len sözlerin yerine getirilmediğini belirten protestocular, PKK/YPG'dan, kundaklayarak yıktığı evler için tazminat ödemesini talep etti.

Göstericiler, PKK/YPG tarafından alıkonulan bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını istedi, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi.

Terör örgütü PKK/YPG, 2016 yılında, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, Haseke'nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra ateşe vermişti.

Örgüt, Araplardan oluşan köy sakinlerini ise Şeddadi ilçe merkezi ve ç evresindeki köylere sürgün etmişti.