Ellerinde tek gidişlik bir bilet, ailelerinden ve kimliklerinden koparılarak sürgün edilen on binlerce İngiliz çocuk… İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere binlerce çocuğu, çoğunun ailesinin rızası olmadan yetim olduklarına inandırarak Kanada, Avustralya gibi koloni ülkelere gönderdi.

O yetimler gönderildikleri ülkelerde ucuz iş gücü olarak kullanıldılar. Çocukların yaklaşık 3’te 2’si gittikleri yerlerde hem fiziksel şiddete hem de cinsel tacize maruz kaldı. İngiltere mağdurların bir bölümüne tazminat ödedi. Ama maddi tazminat maneviyatlarında açılan yaraları kapatamadı… Kiminin de ömrü yetmedi o tazminatları almaya...

Batı'nın “barbar yüzünü” gösteren bu çarpıcı dosyayı TRT Haber'den Nisa Efendioğlu ekranlara taşıdı. Mağdurların yaşadıkları trajedi insanın insana acımasızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mağdurlardan David Hill yaşadıklarını, “Bize eğitim sözü verildi, bize fırsatlar sözü verildi ancak oraya ulaştığımızda bize hiçbir şey verilmedi. Tüm söylenenler koskoca bir yalandan ibaretti” sözleriyle anlattı.



Kamera: Aydın KAPANCIK

