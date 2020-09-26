Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya sahil güvenlik güçleri, bindikleri lastik botları batan 120 düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Düzensiz göçmenlerden 105'i kurtarılırken 15'inin boğulduğu belirlendi.

Göçmenlerin Libya'ya geri gönderildiği ifade edildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.