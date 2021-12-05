Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 01:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ta polis aracına silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Süleymaniye kentinde kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.
Silahlı saldırı Irak’ın Süleymaniye kentinin Tencero Mahallesi'nde meydana geldi.
Kadına yönelik bir şiddet ihbarı sonrası olay yerine giden polis aracı hedef alındı. Saldırıda araç içinde bulunan bir polis amiri hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Silahlı saldırı sonrası polis aracının yakıldığı belirtildi.
Saldırganların şiddete uğradığı iddia edilen kadının akrabaları olduğu ve kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.
Etiketler: Irak Terör Saldırısı
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