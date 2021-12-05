Silahlı saldırı Irak’ın Süleymaniye kentinin Tencero Mahallesi'nde meydana geldi.

Kadına yönelik bir şiddet ihbarı sonrası olay yerine giden polis aracı hedef alındı. Saldırıda araç içinde bulunan bir polis amiri hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Silahlı saldırı sonrası polis aracının yakıldığı belirtildi.

Saldırganların şiddete uğradığı iddia edilen kadının akrabaları olduğu ve kimliklerinin tespit edildiği açıklandı.