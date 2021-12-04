Tarihe ışık tutan Türk dizilerinden etkilendiler, Türkiye'deki okçuluk kursunda elde ettikleri deneyimlerle, ata mirasını ülkelerinde de yaşatma kararı aldılar.

Bosna Hersek'te ata sporu okçuluk Fatih Okçuluk Kulübü ile yaşatılacak.

Kulüp, rekor sahibi kemankeşler yetiştirmeyi amaçlıyor

Tarihte ok ve yayın çok önemli olduğunu aktaran Gönüllü Harun Hodzic,

"Tarih boyunca ok ve yay ile şerefimizi ve vatan koruma görevini üstlendik. Şimdi ise bir spor aktivitesi olarak bunu yaşatacağız" dedi.

Kulübün kuruluş amacı, Türk okçuluk tarihinin en iyi okçusu olan Tozkoparan İskender gibi rekor sahibi kemankeşler yetiştirmek.

Balkanlar'ın kemankeşleriyle meşhur olduğunu belirten eğitmen Meho Selimovic, Bunlardan birinin de Tozkoparan İskender olduğunu ve yüzyıllar önce kırılan rekoru halen geçilemediğini söyledi.

Okçuluk rekorunun yeniden Balkanlar'dan çıkmasını hedefliyorlar

Bu rekorun yeniden bu topraklarda kırılacağına inanan Boşnak eğitmen, Türkiye’nin sinema alanında okçuluğa verdiği desteğe şu sözlerle dikkati çekti.

"TRT'de gösterilen Tozkoparan dizisi çok ilgimi çekiyor. Türk okçuluğu Türkiye'de olduğu gibi Balkanlar’da da yeniden canlanıyor."

Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile Türkiye’de Okçular Vakfı'nda eğitim alma imkanı bulan Boşnak eğitmen, ata geleneğinin Bosna Hersek’te daha yaygın olması için çalıştıklarını belirtti.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Patkoviç