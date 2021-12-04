Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti, 16 Kasım'da işgalden kurtarılan Kelbecer’de provokasyonda bulunurken gözaltına alınan 10 Ermeni askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bunun karşılığında Ermenistan, Ağdam dışında, işgalden kurtarılan bölgelerin mayın haritalarını Azerbaycan'a verdi.

Azerbaycan, söz konusu anlaşma çerçevesinde ara buluculuğu için Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür etti.

Öncesinde de 30 kişi serbest bırakılmıştı

Azerbaycan daha önce de gözaltındaki Ermenistan uyruklu 30 kişiyi serbest bırakmıştı.

Ermenistan ise karşılığında Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin mayınla, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritasını teslim etmişti.