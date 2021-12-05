Meksika’nın Meksika eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama meydana geldi.

Kül ve duman çıkışının yaşandığını açıklayan Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred), yanardağda 39 dakika süren bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Cenapred, yanardağdaki patlayıcı aktivitenin önümüzdeki günlerde düşük ila orta ölçekte devam etmesinin beklendiğini, yanardağın yakındaki yerleşim yerlerine hafif ve orta derecede kül yağışlarının olabileceğini açıkladı.

Küller sağlık riski oluşturuyor

Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerleyerek sağlık riski oluşturduğunu bildirirken, söz konusu eyaletlerde yaşayan vatandaşları zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda uyardı.

En son 2 Aralık’ta patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

Popocatepetl: Duman çıkaran dağ

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.

Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.