Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.