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Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 12'ye çıktı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.
Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.
Etiketler: Irak koronavirüs kovidSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:18
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