Söz konusu çağrıyı Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptı.

Kramp-Karrenbauer, belirlenen kişilerden oluşan ilk birliğin bu hafta sonu görevde olacağını belirterek, kalan vatandaşların daha sonra yapılacak çağrılarla sürece dahil edileceğini belirtti.

Alman bakan, ülkesinin 75 bin kişilik askeri rezerve sahip olduğunun altını çizdi.

Covid-19 salgınına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Almanya'da virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 33'e, toplam vaka sayısı ise 13 bin 632'ye ulaştı.

İngiliz ordusunda hareketlilik

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Irak'ta görev yapan askeri personelin bir kısmının ülkeye geri döneceğini duyurdu.

Wallace, "Son aylarda askeri eğitimin temposu ciddi biçimde düşmüştü. Ben bu durumda personelimizin ülkeye dönmesi taraftarıyım" diye konuştu.

Irak güvenlik güçleriyle ortak yürütülen eğitim çalışmalarının Covid-19 salgını nedeniyle 60 günlüğüne askıya alındığı belirtiliyor.