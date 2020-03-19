Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 801 kişide daha koronavirüs görüldü
[Fotoğraf: AA]
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte 2 bin 801 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tespit edilen vakalarla birlikte, toplam enfekte kişi sayısı 10 bin 999'a yükseldi.
Açıklamada ayrıca şu ana kadar 20 kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bin 988'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 220 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:40
Son Haberler
- 14:10
- 14:08
- 14:08
- 14:04
- 14:04
Sıradaki Haber
Cezayir'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 8'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz