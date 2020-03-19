Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs nedeniyle dün akşam saatlerinde ulusa seslendi.

Koronavirüsün hayatı dramatik bir şekilde değiştirdiğini ifade eden Merkel, “Normallik, gündelik hayatta birlikte yaşama anlayışımız şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kuvvetli bir şekilde sınanıyor. Milyonlarcanız işe, çocuklarınız kreş ya da okula gidemiyor. İş yerleri, sinema ve tiyatrolar kapalı. En zoru da çok normal olan bu aksiyonları gerçekleştirememek” dedi.

“Elbette ki birçoğumuz "Bütün bunlar daha ne kadar sürecek? diye soruyor” diyen Merkel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün size sizin Başbakan'ınız ve kabinemdeki üyeler olarak bu durumun bizi nasıl davranmaya yönelttiğini pek de alışılagelmemiş bir şekilde anlatmak istiyorum. Alacağımız kararların gerekçelerini gayet iyi bir şekilde açıklamak, daha sonra da siyasi kararlarımızı şeffaf bir şekilde alıp açıklamak gerçek bir demokrasinin icabıdır. Aldığımız bu kararları siz vatandaşlarımız da kendi görevi addeder ve eksiksiz uygularsa ancak o zaman biz vazifemizi layıkıyla yerine getirmiş sayılırız. Bu sebeple lütfen şunu söylememe müsaade ediniz: Bu, çok ciddi bir durum. Lütfen siz de bu durumun ciddiyetini kavrayınız. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana, hayır, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri -Almanya olarak- bu kadar birlikte olmamızı gerektirecek büyük bir meydan okumayla karşılaşmamıştık.

“Hastanelerimizin de kapasitesi aşırı derecede zorlanmaktadır”

Almanya hükûmetinin Robert Koch Enstitüsü, ilim adamları ve virologlarla sürdürdüğü istişareler sonucu elde ettiği verileri paylaşan Almanya Başbakanı, “Şu an için bütün dünyada en ciddi şekilde ilmî araştırmalar sürdürülmekte ama maalesef korona virüse karşı ne bir tedavi ne de bir aşı bulunmaktadır. Böyle devam ettiği müddetçe elimizde tek bir şey var; o da bizim eylem kılavuzumuz. Virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek, yayılmayı aylara yayabilmek. Ancak bu şekilde bu illete karşı bir ilaç ve bu hastalığa önceden mâni olabilmek için bir aşı geliştirebilmek için vakit kazanabiliriz. Yine hâlihazırda bu hastalıktan muzdarip olan hastaların daha iyi tedavi edilebilmeleri için vakit kazanmalıyız.

Almanya'nın mükemmel bir sağlık sistemi mevcut. Belki de dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri. Bu, bize itimat telkin edebilir ama çok sayıda korona virüs kapmış hastanın akın etmesi sebebiyle bizim hastanelerimizin de kapasitesi aşırı derecede zorlanmaktadır. Bu konuyla ilgili hemen bir istatistik çıkarmak da o kadar kolay değil. Hastanelere gelenler belki bir baba ya da büyükbaba; bir anne yahut büyükanne veya bir kadın hayat arkadaşı ya da bir erkek hayat arkadaşı; bunlar neticede birer insandır” ifadelerini kullandı.