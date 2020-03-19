Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Endonezya'da 82 yeni Covid-19 vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkede 82 kişide daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da en yüksek vaka artışı son 24 saatte yaşandı.
Sağlık Bakanlığı yetkilisi Achmad Yurianto, 82 kişinin daha Covid-19'a yakalandığını, böylelikle ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 309'a yükseldiğini söyledi.
Yurianto ayrıca, ölü sayısının 6'dan 25'e çıktığını ifade etti.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun başkent Cakarta'dan olduğu kaydedilmişti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 8 bin 983'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 220 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:23
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