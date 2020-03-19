Conte, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, okulların ve üniversitelerin kapatılması ve seyahate ciddi kısıtlamalar uygulanması gibi alınan önlemlerin uzatılması gerekeceğini söyledi.

Mevcut önlemler kapsamında, Avrupa'da koronavirüsten en kötü etkilenen İtalya'da 60 milyon nüfusun 3 Nisan'a kadar devam eden talimatla sadece iş, tıbbi nedenler veya acil durumlar için dışarı çıkmasına izin verilirken, gıda satan yerler ve eczane dışındaki çoğu mağazanın 25 Mart'a kadar kapalı kalması bekleniyor.

İtalya'da koronavirüsten enfekte olan kişi sayısı 35 bin 713'e yükseldi. 2 bin 978 kişi ise hayatını kaybetti.