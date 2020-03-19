Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beyaz Saray'dan küçük işletmelere destek paketi
[Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow | Fotoğraf: Reuters]
ABD'de, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak ayırma planının bulunduğunu açıkladı.
Kudlow ayrıca, şirketleri kurtarmanın bir parçası olarak hisse senedi pozisyonu almayı değerlendirebileceklerini söyledi.
Habere göre, Kudlow bunun değerlendirmeye alınan birçok fikirden sadece bir tanesi olduğunu, koronavirüs desteğinin son halinin Kongre'yle yapılacak müzakereler sonrası şekilleneceğini kaydetti.
Kudlow koronavirüsün ekonomiye etkilerinin beklenenden daha kötü olması durumunda gerekeni yapacaklarını, 1.3 trilyon dolar olan destek paketinin daha da artırılabileceğini ifade etti.
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 155'e, toplam vaka sayısının ise 9 bin 464'e yükseldiği bildirilmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:55
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