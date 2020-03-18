Trump'tan koronavirüs eleştirilerine yanıt: Çok iyi iş çıkardım
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele sürecini "kötü" yönettiğine dair eleştirilere sosyal medyadan cevap verdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, "Çin Virüsü'nü her zaman ciddiye aldım ve baştan beri çok iyi iş çıkardım; Çin'e sınırları kapatmam da buna dahil." ifadesini kullandı.
Aldığı tedbirlerle birçok kişinin hayatının kurtulduğunu vurgulayan ABD Başkanı, virüsü önemsemediğine dair medyada yer alan haberleri "çirkin ve yanlış" olarak niteledi.
I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020
The New York Times'ta dün yayımlanan bir yazıda, Trump'ın son 2 ayda Covid-19 salgınına yönelik ifadeleri derlenmiş; Başkanın salgın riskini küçümsediğine dikkat çekilmişti.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya, enfekte kişi sayısının ise 6 bin 538'e yükseldiği açıklanmıştı.