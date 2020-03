Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, "Çin Virüsü'nü her zaman ciddiye aldım ve baştan beri çok iyi iş çıkardım; Çin'e sınırları kapatmam da buna dahil." ifadesini kullandı.

Aldığı tedbirlerle birçok kişinin hayatının kurtulduğunu vurgulayan ABD Başkanı, virüsü önemsemediğine dair medyada yer alan haberleri "çirkin ve yanlış" olarak niteledi.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!