Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Belide ilinde 62 yaşındaki bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, ülkede 12 yeni vakanın tespit edildiğini, son verilerle ülkede salgına yakalananların sayısının 72'ye ulaştığını kaydetti.

Kara sınırları kapatıldı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yeni tip koronavirüsle mücadele için tüm kara sınırlarının kapatıldığını, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alındığını, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, hastanelerdeki yatak sayısının artırılması ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.