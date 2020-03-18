Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, koronavirüs (Covid- 19) salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Borisov, koronavirüse atıfta bulunarak, "Görünmeyen bir düşmanla savaştayız" dedi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra basına açıklama yaptı.

Borisov'dan Türkiye vurgusu

Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasının yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Borisov, Türkiye’nin bu anlaşmaya uyduğunu ifade ederek ülkede mülteci sorunu yaşamıyor olmalarını büyük avantaj olarak niteledi.

Başbakan Borisov ayrıca Türkiye’nin AB ile anlaşmasına uyduğu için Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını ifade etti. AB üyesi ülkelerin, üye olmayan ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, “Avrupa Komisyonu olarak üye olmayan ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. TIR’ların hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi sıkıntıya sokmamak için üretimin durmaması çok önemli” dedi.