"Bu paylaşımı yapmak zorunda kaldığımıza inanmak zor, ama tuvalet kağıdınız bittiğinde 911'i (Polis-acil) aramayın. Bizim yardımımız olmadan da hayatta kalacaksınız."

Kendilerinin bile inanamadığı bu paylaşım, Newport Oregon Polis Departmanından geldi.

Koronavirüs salgınının ardından marketlerde tuvalet kağıdı bulamayan halkın, 911'i arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Polis departmanı ise Facebook sayfasından halka seslenerek, tuvalet kağıdı için kendilerini armamalarını istedi.

Mesajda, "Aslında, en sevdiğiniz yumuşak, ultra peluş iki katlı narenciye kokulu bir rulo bulamazsanız. Tarih sizin ihtiyaç duyduğunuz şey için birçok seçenek sunar. Denizciler tuzlu suya batırılmış eski halat ve çapa hatlarını kullandılar. Eski Romalılar, tuzlu suya batırılmış bir çubuk üzerinde deniz süngeri kullandılar. Biz bir sahil kasabasıyız. Bol miktarda tuzlu su mevcut. Deniz kabukları da kullanıldı. Mayalar mısır koçanı kullandılar. Sömürge Amerikalılar da koçanın çekirdeğini kullandılar. Becerikli olun. Sabırlı olun. Bu da geçecek Sadece 911'i aramayın. Tuvalet kağıdı getirmiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tuvalet kağıtlarına güvenlik koruması

Tuvalet kağıdı krizi sürerken, farklı ülkelerden ilginç haberler de gelmeye devam ediyor.

Avrupa ve ABD'de bazı marketlerde çıkan tuvalet kağıdı kavgalarının ardından süper market zincirleri tuvalet kağıdı için polislerle ve güvenlik görevlileriyle önlem almaya başladı.

[Fotoğraf: Facebook]