Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirtti.

Mustafa, bu ülkelerden uçuşların askıya alındığını ifade ederek, hükümet yetkililerinin de yurt dışı seyahatlerinin yasakladığı bilgisini paylaştı.

Festivale virüs engeli

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede daha önce planlanan Ulusal Spor Festivali'nin de Covid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki üniversite mezunlarının yaptığı Ulusal Gençlik Hizmet Birlikleri (NYSC) mecburi hizmetine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Nijerya'da, bugün tespit edilen 5 yeni vakayla Covid-19 vaka sayısı 9'a yükseldi.