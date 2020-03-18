Pekin hükümeti, ABD’li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu adımın, diplomaside "mütekabiliyet esasına dayanan" önlemler olduğu kaydedildi.

Ek önlemler yolda

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin “hatasından vazgeçmemesi” halinde Çin’in ek önlemler alabileceğini duyurdu.

Shuang yaptığı açıklamada, "ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD’ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.

ABD'nin açıklaması, Çin'in ocak ayında Wall Street Journal (WSJ) gazetesinden 3 ABD'li gazetecinin çalışma iznini iptal etmesinin ardından gelmişti. Söz konusu gazeteciler için çalışma izni iptali, WSJ'de Çin'in koronavirüs sürecini yönetme şeklini eleştiren bir haberin yayımlanmasının ardından gerçekleşmişti.