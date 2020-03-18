ABD'de kurulan "Koronavirüs Görev Gücü"nde yeralan doktorlar, salgının durdurulmasının büyük ölçüde, 1981 ile 1996 yılları arasında doğan ve "Y kuşağı" olarak adlandırılan neslin hareketlerine bağlı olduğunu açıkladı.

Sağlıklı gençler uyarıları dikkate almaz ve sosyalleşmeye devam ederlerse, taşıyıcı olarak salgının yayılmasına neden olacaklar.

Amerikalıların 1981 ile 1996 yılları arasında doğan nesline millennial yani "Y Kuşağı" deniliyor. Genç, sağlıklı ve sosyal olarak tanımlanan Y kuşağı, salgınla mücadelede kritik role sahip olarak görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin koronavirüs görev gücü, salgını Y kuşağının çabası ile yenebileceklerini açıkladı ve uyardı; "Dayanıklı olabilirsiniz ama bu virüsü taşımayacağınız anlamına gelmez. Sevdiklerinizi ve çevrenizi düşünün. Sosyal mesafeyi artırın." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, taşıyıcı olan genç yaştaki birçok insanın belirti göstermeyebileceğini, bu nedenle gençlerin kamusal alanlardan uzak durmalarının önemli olduğunu belirtti.

ABD'de oluşturulan "Koronavirüs Görev Gücü" Direktörlerinden Doktor Deborah Birx de, salgını genç neslin çabasıyla yenebileceklerini söyledi.

Birx, "Millennial nesil çabuk sosyalleşir, bilgi paylaşımında etkilidir. Kendilerinden daha gençlerle iyi iletişim kurarlar. Yaş grubu itibarıyla bağışıklık sistemi güçlü olan bu nesil, semptomları daha az gösterecektir. bu da tedbirli davranmalarına engel olabilir. İşe gitmeyip kamuya açık alanlara gittiklerini duyuyoruz. böyle devam edersek virüsü kontrol altına alamayız." diye konuştu.

Koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı toplumda dolaşıyor

Öte yandan Science Dergisi'ndeki bir araştırmada, yeni tip koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 86'sının toplumda dolaştığı belirtildi.

Columbia Üniversitesi'nden Jeffrey Shaman da, "Salgının yayılmasına neden olan, herhangi bir belirti göstermeyen gizli taşıyıcılardır. Bazıları soğuk algınlığı zanneder" dedi.

Shaman salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemli olduğunu söyledi.