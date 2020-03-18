Dünya ekonomisini derinden sarsan koronavirüsün son kurbanı Alman otomobil firması Volkswagen oldu.

Firma Polonya'da bulunan 3 fabrikasındaki üretimi, 2 haftalığına askıya alacaklarını açıkladı.

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Sedran imzasıyla yayınlanan açıklamada korona virüsün firmanın tedarik zinciri, üretim, satış ve servis dahil olmak üzere tüm faaliyetlerine olan olumsuz etkisi nedeniyle Polonya'nın Poznan, Swarzedz ve Wrzesnia kentlerinde bulunan fabrikalarında üretimin 2 haftalığına askıya alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Üretime ara verilmesi kararında işçilerin sağlığını tehlikeye atılmamasının da etkili olduğu ifade edilirken, maaşlar konusunda işçilerin mağdur edilmemesi için iş yerinde örgütlü sendikalarla da görüşmelerin sürdüğü belirtildi.