Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs salgını sürüyor.

Ancak virüsün merkezi, Asya'dan Avrupa ve Amerika'ya kaydı.

Salgının çıkış yeri olan Çin'de dün Wuhan dahil ülke içi kaynaklı hiçbir koronavirüs vakasının görülmediği açıklandı. Ancak yakın bir zaman önce Çin'e dönen kişiler arasında 34 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Hong Kong Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Ben Cowling, yeni vaka görülmemesiyle ilgili “Pek çok insanın anlamadığı şey bu sadece geçici bir başarı, kalıcı bir başarı değil” dedi.

Çin Ulusal Göç İdaresi yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü virüsü 11 Mart'ta bir salgın olarak nitelendirdiği için günde yaklaşık 120 bin kişinin yurt dışından Çin'e girdiğini söyledi.

Singapur dün 47 yeni vaka açıkladı. Bu kişilerin 30'unun yurt dışından dönenler üçünün de yabancılar olduğu belirtiliyor.

Singapur'un Başbakanı Lee Hsien Loong, "Daha fazla ithal vaka bekliyoruz ve bu nedenle yeni enfeksiyon dalgaları, bu sefer bir veya iki ülkeden ziyade birçok ülkeden geliyor." dedi.

Güney Kore'de vaka sayısı Perşembe günü yeniden artış gösterdi. Açıklanan 152 vakadan kaçının ülke dışı kaynaklı olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Asya ülkeleri yurt dışından gelenlerin ülkede ikinci bir virüs dalgası başlatmasından korkuyor.

Risk artık yurt dışı

Japonya'da Çarşamba günü sadece üç yeni vaka rapor edildi. Şimdiye kadar 154 vakanın görüldüğü Hokkaido'da salgının durma noktasına gelmesi nedeniyle Şubat'tan beri devam eden acil durumun kaldırılacağı açıklandı.

Bununla birlikte yetkililer kent sakinlerini evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Vali Naomiçi Suzuki, "Şimdiye kadar dışarı çıkmama konusunda katı önlemler uyguladık. Şimdiyse sosyal ve ekonomik faaliyetlerimize devam ederken enfeksiyonun yayılması riskini azaltma aşamasına geçeceğiz" dedi.

Uzmanlar, bu dört ülkede ülke içi kaynaklı vakaların sınırlanması konusunda büyük başarı sağlandığını ancak başka bölgelerde görülen artışın bu ilerlemeye sekte vurabileceğine dikkat çekiyor.