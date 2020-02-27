Irak Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad'ın federasyona yaptığı talep doğrultusunda futbol maçları seyircisiz oynanacak.

Uygulamanın ne kadar devam edeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

IKBY'de TV kanalı açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı da "vatandaşlara güvenilir ve doğru bilgiler vermek için" Erbil, Süleymaniye, Halepçe ve Duhok'ta yayın yapacak bir yerel televizyon kanalı açtı. Kanalda sadece koronavirüsten korunma yollarını içeren yayınlar yapılacak.

Ayni aileden 4 kişide koronavirüsün tespit edildiği Kerkük'ten yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Erbil'e gelmek isteyen vatandaşlar da kent girişinde tıbbi gözetime tabi tutuluyor.

İran'a uçuşlar iptal edilmişti



Bağdat yönetimi, İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu.

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed de 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'dan gelen Iraklı vatandaşların 14 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulacağını bildirmişti.

