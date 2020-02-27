Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta Allavi hükümetinin güvenoyu oturumu ertelendi
[Muhammed Tevfik Allavi | Fotoğraf: AA]
Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasının toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylaması yapılamadı.
Güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği kaydedilen açıklamada, oturumun ne zaman yapılacağı bilgisi de paylaşılmadı.
Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Etiketler: Tevfik Allavi IrakSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:31
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