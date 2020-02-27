Koronavirüs salgını tüm ülkelerde manşetlerin ilk sırasında. Ancak dünyanın dört bir yanında ülkeleri etkileyen farklı viral salgınlar da var.

Bunların en sık karşılaşılanı ise grip.

Peki yeni tip koronavirüs ile diğer tip gripler karşılaştırıldığında hangisi daha çok endişe verici?

Dünya Sağlık Örgütünün farklı ülkelere ait istatistikleri grip türlerinin koronavirüsten çok daha fazla kişide görüldüğünü ve daha fazla ölüme yol açtığını gösteriyor.

Zira her yıl 650 bin kişi mevsimsel griple bağlantılı solunum yolu hastalıklarından hayatını kaybediyor.

COVID-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüsün, dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Ölü sayısı ise 2 bin 801'e ulaştı.

Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de 14 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (CDC) göre, geçtiğimiz grip sezonunda yalnızca ABD'de 26 milyon kişi gribe yakalandı, bu kişilerin 250 bini grip tedavisi için hastaneye yattı ve 14 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'de şu an onaylanmış koronavirüs vakası sayısı ise 60.

Koronavirüs'ün Avrupa'da en hızlı yayıldığı ülke olan İtalya'da da grip ve koronavirüs için dikkat çeken istatistikler söz konusu.

İtalya'da 3 ayda 2 milyon 768 bin grip vakası görüldü

19 Ocak 2020'de yayımlanan verilere göre, Ekim 2019'da başlayan grip sezonundan, ocak sonunda kadar 2 milyon 768 bin grip vakasına rastlandı.

Sadece ocak ayının son haftasında 488 bin yeni vaka bildirildi.

Bu kişilerin 240'ı ise hayatını kaybetti. Ölümcül vakaların çoğu, tıpkı koronavirüste olduğu gibi hali hazırda rahatsızlıkları bulunan yaşlı hastalarda görüldü.

60 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı olan kişilere grip aşısı yaptırmaları uyarısında bulunuldu.

İtalya'da koronavirüs salgınından bu yana 447 vaka onaylandı. 12 kişi hayatını kaybetti.

Fransa grip döneminde bin 100 kişi hayatını kaybetmişti

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı günden bu yana, ülkede 17 vaka onaylandı.

1'i Fransa vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geçtiğimiz yılın ilk aylarında patlak veren mevsimsel grip salgınından binlerce kişi etkilenmiş, 2019'un Şubat ayının ilk haftasında 12 bin kişi grip şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

Mevsimsel grip döneminde bin 100 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 110 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri de İran.

141 kişide koronavirüs vakası tespit edildi ve 22 kişi hayatını kaybetti. Hatta İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İran'da sadece 1 haftada 8 bin 333 kişi grip şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Eylül 2019 - Aralık 2019 arasında 81 kişi hayatını kaybetti. Aralık sonunda ise ölü sayısı 110'a ulaştı.

Ülkede 2019'un son aylarında, İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.

Bilim insanları, COVID-19 hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aşı geliştirmek için yarışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ise, koronavirüs konusunda paniğe gerek olmadığını söylüyor.

Dünya genelinde mevsimsel grip ile koronavirüsün karşılaştırılması ise koronavirüs konusunda paniğin virüsten daha hızlı ve tehlikeli bir şekilde yayıldığını gözler önüne seriyor.