Irak Kerbela Valiliği, Belediye Başkanı Abir el- Hafaci'nin, kentteki kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin denetimleri sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Hafaci'nin hayatını kaybettiği saldırının, kim ya da kimler tarafından düzenlendiğinin ise henüz bilinmediği açıklandı.

Polis bölgede inceleme başlattı.