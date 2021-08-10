Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Kerbela Belediye Başkanı uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin Belediye Başkanı Abir el- Hafaci'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak Kerbela Valiliği, Belediye Başkanı Abir el- Hafaci'nin, kentteki kaçak yapıların yıkılmasına ilişkin denetimleri sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
Hafaci'nin hayatını kaybettiği saldırının, kim ya da kimler tarafından düzenlendiğinin ise henüz bilinmediği açıklandı.
Polis bölgede inceleme başlattı.
Etiketler: Irak
Sıradaki Haber
Amerikan istihbaratının ülkedeki gazetecileri dinlediği öne sürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz