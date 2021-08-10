Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan ve Hindistan’dan ortak tatbikat: Hint Okyanusu
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Suudi Arabistan'ın Hindistan ile Basra Körfezinde ortak deniz tatbikatına başladığı açıklandı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki ülke deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatına "Hint Okyanusu" adı verildi.
Ortak deniz tatbikatının, Basra Körfezi'nde deniz trafiğinin güvence altına alınması için bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçladığı ifade edildi.
Suudi Arabistan Kraliyet Kuvvetleri adına tatbikata katılan Doğu Filosu komutanı Tümgeneral Macid el-Kahtani de yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu tatbikatının, iki ülke arasındaki bu türden ilk tatbikat olduğunu söyledi.
Etiketler: Basra Körfezi Hindistan Suudi Arabistan Tatbikat Haberleri
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