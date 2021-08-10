‘Dixie’ adı verilen yangınlar eyalet tarihindeki en büyük ikinci yangın olarak kayda geçerken yangınla birlikte 200.000 hektarlık alan kül oldu.

Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Yangınlara müdahale eden 3 itfaiyeci yaralandı, 8 kişi ise aranıyor.