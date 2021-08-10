Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 22:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
California tarihindeki en büyük ikinci yangın: Dixie
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde, Dixie yangını devam ediyor.
‘Dixie’ adı verilen yangınlar eyalet tarihindeki en büyük ikinci yangın olarak kayda geçerken yangınla birlikte 200.000 hektarlık alan kül oldu.
Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.
Yangınlara müdahale eden 3 itfaiyeci yaralandı, 8 kişi ise aranıyor.
Etiketler: ABD Orman Yangını Yangın
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