Dünya
Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi08 Ekim 2019 Salı 23:51 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 23:54
Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.
[Irak'ta, hükümeti protesto amaçlı 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle, internete erişim sık sık yasaklanıyor. Fotoğraf: AA ]
Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.
Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.
Kaynak: AA
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