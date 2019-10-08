ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun temsil ettiği gölge hükümet arasında imzalan anlaşmayla, "sivil toplum kuruluşlarının orta ve uzun vadeli projelerinde kullanılmak üzere" bu yıl içinde 98 milyon dolar ilave yardım yapılmasına karar verildi.

Böylece ABD'nin muhaliflere yaptığı doğrudan yardımlar 116 milyon dolara ulaşacak.

Guaido, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclisi tarafından kontrol edilecek yardımların insan haklarının korunması, sansür ve dezenformasyonla mücadele ve serbest seçimlerin yapılmasına yönelik çabalar için kullanılacağını söyledi.

Muhalifler dışında ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan 4 milyon Venezuela vatandaşına da 568 milyon dolar insani yardım sağlanacak.

ABD ile birlikte 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıyor.

Kaynak: AA