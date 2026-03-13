Irak'ta İHA saldırısında 1 Fransız askeri öldü

Erbil Valiliğinin açıklamasına göre askeri üs, insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıyı doğrulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir askerin öldüğünü bildirdi.

Bazı Fransız askerlerin de yaralandığını kaydetti.

"Bu saldırı kabul edilemez"

Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin terörle mücadele kapsamında olduğunu dile getirdi. "2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez" dedi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında ise iki şiddetli patlama duyuldu.

Kamikaze insansız hava araçlarıyla havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Hasar olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.