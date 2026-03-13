Açık 0.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 13.03.2026 00:30

Irak'ta İHA saldırısında 1 Fransız askeri öldü

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. 1 Fransız askerin öldüğü, yaralanan askerlerin de olduğu açıklandı.

Irak'ta İHA saldırısında 1 Fransız askeri öldü

Erbil Valiliğinin açıklamasına göre askeri üs, insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıyı doğrulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir askerin öldüğünü bildirdi.

Bazı Fransız askerlerin de yaralandığını kaydetti.

"Bu saldırı kabul edilemez"

Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin terörle mücadele kapsamında olduğunu dile getirdi. "2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez" dedi.

Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında ise iki şiddetli patlama duyuldu.

Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri
Erbil Havalimanı yakınlarında patlama sesleri

Kamikaze insansız hava araçlarıyla havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Hasar olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

