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Irak'ta günlük COVID-19 vaka sayısında rekor
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta son 24 saatte 4 bin 348 kişide koronavirüs (COVID-19) tespit edildi. Böylelikle ülkede, şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.
Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgınında son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 348 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 860'a, vaka sayısı da 176 bin 931'e çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 125 bin 374'e ulaştı.
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Irak'ta vaka sayıları son 4 gündür yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü 3 bin 841, cuma 4 bin 13, cumartesi 4 bin 293 yeni vakanın görüldüğü ülkede bugün 4 bin 348 ile şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Ülkede, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere COVID-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle vaka sayılarında artış yaşanmaya başlamıştı.
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